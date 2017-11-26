Нападение с ножом на полицейских в Дагестане попало на камеры

Видео: Directorate 4 / Telegram

Камеры наружного наблюдения засняли мужчину, который напал с ножом на двух полицейских на вокзале дагестанского Кизилюрта. Видео было опубликовано в Telegram-канале Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов.

На записи двое сотрудников правоохранительных органов — один в полицейской форме, другой в комбинезоне с автоматом за плечом — стоят на площади и разговаривают. К ним издалека спокойным шагом приближается мужчина в черной одежде. Он поравнялся с полицейскими и внезапно напал со спины на того, что в форме, а затем бросился на его собеседника. Правоохранитель с автоматом долго отбивается от нападающего, пока, наконец, не пускает в ход оружие, только тогда злоумышленник падает.

Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе МВД по Дагестану, инцидент произошел в воскресенье, 26 ноября, около 10:00 мск. Один из сотрудников полиции получил ранение. Злоумышленник также был ранен и сейчас находится в больнице под охраной.