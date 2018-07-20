Неизвестные обстреляли патруль ДПС в Дагестане и убили двух полицейских

Двое полицейских погибли во время обстрела патруля ДПС в Дагестане. Еще один получил ранения и был доставлен в больницу. Об этом РИА Новости сообщили в пятницу, 20 июля, в МВД республики.

Неизвестные напали на наряд автоинспекторов вечером в пятницу в Кизилюртовском районе. Они открыли огонь по машине, в котором находилось трое сотрудников ДПС. Злоумышленники скрылись.

Весь личный состав МВД Дагестана подняли по тревоге. Нападавших ищут, на территории района введен план «Сирена». Известно, что они находились в автомобиле Lada.

Отмечается, что полицейских могли обстрелять боевики из «хасавюртовской бандгруппы».

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