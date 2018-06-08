В центре Челябинска обстреляли школу

Неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по окнам средней школы №8 Челябинска, расположенной в центре города, на улице 3-го Интернационала, передает Ura.ru.

По данным издания, ранен один школьник. Здание оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Они отказались прокомментировать произошедшее.

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По информации портала 31tv.ru, стрельба по школе велась из соседнего дома — со второго или третьего этажа.

В январе сразу в нескольких российских городах произошли нападения в школе. 15 января в Перми два подростка устроили резню, в результате которой пострадали 15 человек, в том числе учитель.19 января ученик бурятской школы ранил топором нескольких детей и учителя и устроил пожар с помощью коктейлей Молотова, пострадали семь человек. Нападавшие арестованы по подозрению в покушении на убийство двух и более лиц.

25 января в Самаре школьник пронес в здание колледжа две пневматические винтовки, а также дымовые факелы, которые разбросал в коридоре учебного заведения.

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