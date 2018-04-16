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«Россия 24» выдала кадры обстрела Луганска за атаку на Сирию

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Телеканал «Россия 24» использовал архивную видеозапись обстрела Луганска в 2015 году в сюжете про атаку на Сирию. На это обратили внимание пользователи сети, указав на оригинальный ролик, опубликованный на YouTube.

Материал «России 24» от 13 апреля сопровождался плашкой «Сирия». При этом на пятой минуте репортажа видно, что кадры дублируют видео 2015 года.

США обстреляли Дамаск с трех сторон и с неба в ночь на 14 апреля. Цель атаки — недопущение новых случаев применения химического оружия в Сирии. Поводом для бомбежек стала сброшенная на город Дума под Дамаском хлорная бомба, о чем сообщали повстанцы. Сирийское правительство и Россия не подтвердили информацию о применении в ближневосточной республике химоружия и заявляют, что это провокация.

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