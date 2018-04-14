Франция после бомбежки Сирии опубликовала доклад о применении химоружия в Думе

Франция опубликовала доклад, доказывающий, что сирийское правительство применило химическое оружие в Думе. Об этом сообщает Reuters в субботу, 14 апреля.

Французские спецслужбы заявили, что изучили показания свидетелей, фото и видео-материалы с места предполагаемой химической атаки в Думе. По их утверждениям, доказательства подтверждают, что химическая атака действительно была.

Как говорится в документе, Франция не может подтвердить, что у оппозиционных сил в Гуте есть доступ к химическому оружию. Кроме того, согласно информации французских спецслужб, у официального Дамаска, возможно, остались запасы химического оружия, в том числе иприта и зарина.

Доклад был рассекречен и опубликован после совместного авиаудара США, Франции и Великобритании по Сирии.

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14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о точечной бомбардировке Сирии в ответ на применение «монстром» химоружия в пригороде Дамаска. Налет длился около 50 минут. По его словам, военная операция проводится совместно с Францией и Великобританией, и ее цель — не допустить новые случаи атак с применением оружия массового поражения.

6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа. Сирия все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.

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