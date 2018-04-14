Великобритания захотела сотрудничать с Россией по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что Лондон готов работать совместно с Россией над урегулированием ситуации в Сирии. Ее слова передает ТАСС.

«Мы будем работать со всеми партнерами и, конечно, вовлеченность России в это будет частью процесса по возвращению безопасности и мира в будущем в рамках политического решения», — сказала она. Такое заявление она сделала во время пресс-конференции, посвященной теме скоординированной атаки по Сирии тремя государствами.

Мэй также отметила, что авиаудар США, Франции и Великобритании по Сирии направлен против химоружия. По ее словам, для восстановления мира и стабильности в регионе «нужны действия в более широком контексте».

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Ранее 14 апреля французские спецслужбы рассекретили доклад, в котором утверждают, что сирийское правительство 7 апреля действительно применило химическое оружие в пригороде Дамаска.

14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о точечной бомбардировке Сирии в ответ на применение правительством химоружия. Налет длился около 50 минут. Военная операция проводится совместно с Францией и Великобританией, и ее цель — не допустить новые случаи атак с применением оружия массового поражения.

6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа. Сирия все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.

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