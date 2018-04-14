Сенаторы США раскритиковали приказ Трампа о бомбардировке Сирии

Лидер демократов в сенате Конгресса США Чак Шумер призвал к осторожности, чтобы страна не оказалась втянута в очередной военный конфликт. Об этом он написал в своем Twitter.

«Администрация президента должна быть осторожна, чтобы не втянуть нас в большую и более вовлеченную войну в Сирии», — отметил Шумер, добавив, что одобряет «точный и ограниченный» удар по Сирии в качестве «наказания и сдерживания Башара Асада».

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Его коллега Том Удалл выступил более категорично, заявив, что втягивание США в гражданскую войну в Сирии грозит масштабной войной. «Это не реалити-шоу по телевизору. США не могут позволить себе втягиваться все глубже в гражданскую войну в Сирии. Если они это сделают, то рискуют конфликтом великих держав», — пояснил он.

Сенатор Берни Сандерс, участвовавший в президентской гонке 2016 года, еще до того, как Трамп отдал приказ о начале бомбардировок, назвал удар США по Сирии «незаконным и несанкционированным». По его утверждению, подобным правом обладает только Конгресс. «Мы воюем в Афганистане уже 17 лет, в Ираке — 15. Результатом стала масштабная нестабильность в регионе, ужасные человеческие и финансовые потери. Если президент Трамп считает, что война в Сирии принесет региону стабильность и защитит интересы Америки, он должен прийти с этой идеей в Конгресс», — написал он в Instagram.

Также о незаконности действий Трампа заявил сенатор Тим Кейн, который входил в избирательную команду Хиллари Клинтон, претендуя на пост вице-президента. «Мы должны перестать позволять президентам развязывать войны. Сегодня Сирия, но что остановит его от того, чтобы в следующий раз бомбить Иран или Северную Корею?» — задался вопросом он.

14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о точечной бомбардировке Сирии в ответ на применение «монстром» химоружия в пригороде Дамаска.

Налет длился около 50 минут. За это время было выпущено более 100 крылатых ракет.

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