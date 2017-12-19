Уничтожен брат смертницы из московского метро

В селе Игали Гумбетовского района Дагестана уничтожены двое боевиков. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, передает «Интерфакс».

Один из убитых — главарь «балаханинской» бандгруппы по фамилии Шарипов, причастный к теракту в Махачкале в 2013 году, в результате которого погибли двое детей. Он и его сообщник были блокированы в окрестностях Игали и уничтожены ответным огнем.

Источник в силовых структурах уточнил в беседе с агентством, что Шарипов (его зовут Ильяс) приходится братом Марьям Шариповой — одной из двух террористок-смертниц, устроивших взрывы в московском метро в марте 2010 года. Жертвами двойного теракта стал 41 человек, еще 88 пострадали. Все причастные к этим атакам, в том числе организовавший взрывы чеченский террорист Доку Умаров, убиты.

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