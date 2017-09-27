ФСБ рассказала о могиле Доку Умарова

Федеральная служба безопасности России подтвердила сообщения об обнаружении в Ингушетии захоронения чеченского террориста Доку Умарова. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ФСБ рассказали, что останки боевика и четверых членов его банды были найдены в горно-лесистой местности Ингушетии. Также в спецслужбе официально подтвердили, что Умаров был уничтожен в сентябре 2013 года.

Об обнаружении останков 25 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ. По его данным, части тела Умарова доставлены в Москву для проведения экспертиз. Согласно анонимным источникам, останки нашли 22 сентября в Сунженском районе Ингушетии благодаря показаниям некоего задержанного боевика.

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Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что Умаров был ликвидирован в первом квартале 2014 года в результате спецоперации, однако, как отмечали источники, тогда его тело не нашли. До этого неоднократно сообщалось о гибели террориста. В частности, об этом еще в декабре 2013-го заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. Он же в июле 2014-го опубликовал фотографию мертвого Умарова.

Доку Умаров был лидером чеченских и других северо-кавказских сепаратистов, возглавлял запрещенную в России организацию «Имарат Кавказ». Он брал на себя ответственность за такие теракты, как взрыв в аэропорту Домодедово в 2011 году, взрывы в московском метро 2010 года, подрыв поезда «Невский экспресс» в 2009-м, также занимался похищениями людей с целью выкупа. С 2010-го числился в составленном США списке международных террористов, за информацию о его местонахождении была объявлена награда в размере пяти миллионов долларов.