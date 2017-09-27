Источник раскрыл детали операции по уничтожению Доку Умарова

Причиной смерти чеченского террориста Доку Умарова, скончавшегося в 2013 году, стало отравление высокотоксичным веществом. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает «Интерфакс».

Для ликвидации 49-летнего лидера боевиков в Ингушетии была проведена спецоперация. «Он скончался в результате отравления сильнодействующим веществом», — сказал собеседник агентства.

Из-за этого, как отмечает источник, останки террориста стали очень токсичными, поэтому в Москву их перевозили с особыми мерами предосторожности. «Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Умарову», — добавил он.

Материалы по теме Ликвидационная миссия Яды, бомбы и прочие способы спецслужб по дистанционному уничтожению террористов

Ранее 27 сентября ФСБ России официально подтвердила информацию об обнаружении могилы Умарова. Захоронение нашли в горно-лесистой местности Ингушетии. В нем находились части тела самого Умарова и четверых членов его банды. Уточнялось, что все они были уничтожены в результате спецоперации в сентябре 2013 года.

Сообщения о гибели Умарова и о покушениях на него регулярно появлялись начиная с 2000 года. Так, в 2010-м «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах писал, что в 2009-м террористу вместе с продуктами отправили яд, который он якобы принял. Отмечалось, что тогда Умаров выжил, но из-за сильного отравления у него развилось несколько тяжелых заболеваний.

Доку Умаров был лидером чеченских и других северо-кавказских сепаратистов, возглавлял запрещенную в России организацию «Имарат Кавказ». Он брал на себя ответственность за такие теракты, как взрыв в аэропорту Домодедово в 2011 году, взрывы в московском метро 2010 года, подрыв поезда «Невский экспресс» в 2009-м, также занимался похищениями людей с целью выкупа. Числился в списке международных террористов, за информацию о его местонахождении была объявлена награда в размере пяти миллионов долларов.