Названо число убитых за годы российской операции в Сирии боевиков

Во время операции России в Сирии, которая длится три года, были убиты 87,5 тысяч боевиков. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, пишет РБК.

В ходе выступления на Пятом совещании министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу в Сингапуре он рассказал, что с 2015 года освобождены 1,4 тысячи населенных пунктов и больше 95 процентов территории Сирии.

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Шойгу отметил, что ВКС России уничтожили около 122 тысяч объектов террористов, а российские военные самолеты совершили больше 40 тысяч боевых вылетов. По словам министра, при поддержке российской авиации террористы запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) были полностью разгромлены. «В Сирии мы получили богатый боевой опыт, которым готовы поделиться», — заключил Шойгу.

В конце сентября председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что за три года, что в Сирии ведется военная операция, погибли 112 российских военных.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада; так называемая умеренная оппозиция, а также исламистские группировки, члены которых захватили часть территории страны.

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