Подсчитано число погибших в Сирии россиян

За три года, что в Сирии ведется военная операция, погибли 112 российских военных. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, его слова приводит «Интерфакс».

«На данный момент потери наших Вооруженных Сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля», — уточнил он.

Говоря о потерях, сенатор вспомнил про войну в Афганистане. Тогда, уточнил он, за три года погибли почти 4,8 тысячи человек. «Сравним и с "прогрессивным Западом": за три года войны в Ираке (2003-2006 годы) американская коалиция потеряла 2515 военнослужащих, из них США - 2309, 10-20 танков "Абрамс", несколько десятков БТР, не менее 50 БМП "Брэдли", 15 самолетов и около 80 вертолетов», — указал Бондарев.

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Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии 6 марта. Он упал при заходе на посадку на российской авиабазе Хмеймим, не долетев до полосы около 500 метров. На борту находились 39 человек, в том числе 27 офицеров, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы.

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Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В результате катастрофы погибли 15 российских военнослужащих. Минобороны РФ возложило вину за случившееся на Израиль, отметив, что израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийской ПВО.

Россия проводит военную операцию в Сирии с сентября 2015 года. В конце 2017 года Минобороны России официально признавало гибель 41 военного. По подсчетам «Коммерсанта», к маю 2018-го в республике погибли 87 россиян.

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