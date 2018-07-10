Минобороны опровергло утверждение ИГ о гибели российских военных в Сирии

Министерство обороны опровергло сообщение «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) о якобы десятках убитых российских военных в Сирии в результате теракта. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Никаких потерь российских военнослужащих как в провинции Дераа, так и вообще на территории Сирийской Арабской Республики, не было и нет, — утверждают в оборонном ведомстве. — Все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи по предназначению в плановом режиме».

Ранее телеграм-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористических организаций, передал сообщение ИГ, в котором говорится, что террорист-смертник убил 35 российских и сирийских военных в провинции Дараа на юге Сирии. По информации боевиков, смертник на груженом взрывчаткой автомобиле прибыл в город Зайсун, где находились военнослужащие, и совершил атаку.

На канале также появилось фото с места теракта. Зайсун был сдан бойцами «Сирийской свободной армии» сирийским правительственным войскам днем ранее. В освобождении города участвовали российские военные из Центра по примирению враждующих сторон.

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