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В Европе оценили предложение Трампа «забрать обратно» террористов

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Хайко Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что вернуть террористов, отправившихся в Сирию из Германии, будет чрезвычайно сложно. Об этом сообщает The Local.

По его словам, боевиков можно вернуть на родину только при наличии гарантий, что по прибытии они немедленно будут задержаны и предстанут перед судом. Для этого необходимо иметь полную информацию об их правонарушениях, сказал министр и добавил, что по этому поводу Берлин проведет консультации с Францией и Великобританией.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо удостовериться в правомочности уголовного преследования репатриированных террористов. Она подчеркнула, что для этого у Берлина нет доверительных отношений с действующим сирийским правительством.

18 февраля бывший глава МВД Бельгии Ян Ямбон выступил против идеи создания в ЕС единой тюрьмы для содержания вернувшихся из Сирии боевиков, передавало РИА Новости.

Глава российского МИД Сергей Лавров также заявил, что необходимо внести ясность в предложение президента США Дональда Трампа «забрать обратно» захваченных американскими военными в Сирии иностранных террористов. «Надо сначала разобраться, о чем идет речь, — сказал он. — Первый и неотъемлемый шаг — это абсолютная транспарентность и передача данных на этих лиц». Его слова передавало «Интерфакс».

В воскресенье, 17 февраля, американский лидер предложил европейским союзникам вернуть домой и судить около 800 захваченных в Сирии террористов, передавало Reuters.

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