Задержан «голос» роликов боевиков ИГ

Бойцы вооруженной сирийской оппозиции «Демократические силы Сирии» (ДСС) захватили на территории республики боевика, который озвучивал на английском языке пропагандистские ролики «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщает The New York Times.

По информации газеты, задержанный — 35-летний гражданин Канады африканского происхождения Мухаммад Халиф. Предполагается, что он озвучил несколько десятков аудио- и видеозаписей, в том числе те, на которых запечатлены расправы боевиков над заложниками.

О том, что записи были озвучены Халифой, заявили три независимых специалиста и официальное лицо США. Они отметили, что боевикам ИГ нужны были люди, которые говорят на английском без акцента. В интервью газете Халифа заявил, что не сожалеет о содеянном. В настоящий момент он находится под стражей в Сирии.

Ранее 13 января сообщалось, что в ходе спецоперации на севере Сирии были задержаны четыре террориста. По информации оппозиционеров, двое задержанных – граждане России Усмат Аттаев и Мохаммед Джавад Хан. Отмечается, что задержать их удалось благодаря долгому и точному отслеживанию их действий.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.

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