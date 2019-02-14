Три президента отвергли создание в Сирии новых реалий

Россия, Турция и Иран отвергают попытки создать в Сирии новые реалии, нарушающие ее суверенитет, независимость и территориальную целостность. Об этом говорится в совместном заявлении президентов трех стран — Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани — по итогам их встречи в Сочи, передает «Интерфакс».

В документе указывается, что лидеры «отвергли все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом». Путин, Эрдоган и Рухани также выразили решимость противостоять сепаратистским антисирийским планам, которые угрожают в том числе безопасности соседних стран.

Президенты также считают, что вывод американских сил из Сирии в этой связи будет способствовать укреплению стабильности и безопасности.

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Ранее 14 февраля Эрдоган заявил, что уход войск США — «одно из главных испытаний», однако существует неопределенность в вопросе того, как этот процесс будет осуществляться.

11 февраля глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел отмечал, что вывод сухопутных войск США из Сирии начнется в ближайшие недели. По его словам, вывод техники уже идет, а перемещать людей гораздо проще, чем оборудование.

Ранее СМИ сообщили, что США планируют полностью вывести свои войска из Сирии к концу апреля. Перед этим войска должны окончательно подавить сопротивление боевиков из террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Американский президент Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над ИГ в декабре 2018 года. США должны вывести из страны около двух тысяч военнослужащих. Первоначально предполагалось, что это будет сделано в течение 60-100 дней.

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