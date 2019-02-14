Турция рассказала о давлении США из-за С-400

Вашингтон сильно давит на Турцию из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Всем известно, что американское руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом», — отметил он.

13 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс предлагает Турции альтернативу закупке российских С-400.

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В январе сообщалось, что представители американской делегации выдвинули условие МИД и Минобороны Турции: отменить заказ на C-400 в обмен на поставку Patriot. При этом американское предложение не включает в себя ни скидку, ни передачу технологий.

Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400 в сентябре 2017 года. Контракт предусматривает продажу четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. В Турции неоднократно указывали, что решение о покупке комплексов отмене не подлежит.

США и другие члены НАТО выступают против закупки Анкарой российских ЗРК.

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