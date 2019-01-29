В США посетовали на амбиции Турции и Ирана

Отношения США и Турции продолжат ухудшаться из-за позиции Анкары. Об этом заявил директор американской Национальной разведки Дэн Коутс, передает ТАСС.

По его словам, виноваты в этом региональные амбиции Турции, ее недоверие к Вашингтону и растущий авторитаризм турецких лидеров. Все это также усиливает готовность Анкары бросать вызовы целям США в регионе, указал он.

В показаниях сенатскому комитету по разведке Коутс также отметил, что в ближайшие пять лет отношениями станет управлять еще сложнее. Это связано с тем, что Турция сейчас «переживает трансформацию своей политической и национальной идентичности».

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Директор Нацразведки добавил, что угрозу представляет Иран, который, вероятно, продолжит наращивать военный потенциал. «Региональные амбиции Ирана и повышение уровня боеспособности почти наверняка будут угрожать интересам США в начавшемся году», — сказал он. Коутс отметил, что вероятен рост случаев оказания давления на военные корабли и торговые суда США и их союзников в Персидском и Оманском заливах и Ормузском проливе.

Ухудшение отношений Вашингтона и Анкары связано, в частности, с поддержкой американцами курдов в Сирии (в Турции их считают террористами), отношениями стран с Ираном и договоре о поставках турецкой стороне российских систем С-400.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в начале мая 2018 года американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана.

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