В Иране политиков из США сочли первоклассными идиотами

Официальные лица из США являются первоклассными идиотами. Об этом заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду, 9 января.

«Некоторые американские политики делают вид, что они сумасшедшие. Конечно же, я с этим не согласен, однако они первоклассные идиоты», — заявил Хаменеи.

Духовный лидер отметил, что периодически американцы ведут себя как будто в цирке. «Недавно американский чиновник сказал, что Ирану стоит поучиться правам человека у Саудовской Аравии. Как еще назвать такого человека, как не клоуном?» — добавил он.

Аятолла в конце своей речи также указал, что враги Ирана «будут посланы в ад», как это произошло с бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном. Он был свергнут после вторжения США в страну, а в 2006 году казнен по приговору иракского Верховного суда.

Материалы по теме Лучше сделки хуже нет Возможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов

Отношения США и Ирана обострились после того, как в начале мая 2018 года Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Помимо запрета на экспорт нефти, санкции распространяются на промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

Договор об условиях ядерной программы Ирана был заключен в 2015 году между страной и шестью государствами-посредниками (Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и Германией). Соглашение накладывало ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН, США и ЕС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!