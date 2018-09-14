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США обвинили Иран в променивании мусульман на нефть

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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил духовного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в том, что тот променивает притесняемых мусульман на нефть. Об этом он написал в своем Twitter.

«Хаменеи мнит себя лидером исламского мира, но его правительство полностью игнорирует то, что Китай — главный покупатель иранской нефти — преследует и отправляет в заключение сотни тысяч мусульман», — заявил он. Как отмечает Bloomberg, в то время как объем экспорта иранской нефти снижается, Китай остается ее крупнейшим покупателем.

В то же время реакции на репрессии в отношении мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) оставляют без внимания правительства и других азиатских стран, в частности Индонезия и Саудовская Аравия.

13 сентября сообщалось, что США рассматривают возможность введения санкций против Китая из-за действий правительства в СУАР. Меры могут быть предприняты в отношении китайских компаний, которые участвуют в строительстве лагерей или установке систем слежения в регионе, включающей в себя сбор биологических материалов и образцов ДНК.

В последнее время появляется все больше сообщений о заключении мусульман в СУАР в политические образовательные лагеря. В них уйгуры поют революционные песни, изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорят на китайском языке, который им не родной. Местные жители говорят на уйгурском языке.

Активисты утверждают, что действия местного правительства, лояльного Си Цзиньпину, незаконны. Власти не только арестовывают и сажают в тюрьму потенциально опасных уйгуров, но и ставят повсюду камеры наблюдения, принудительно устанавливают GPS-датчики на транспортные средства, собирают ДНК-образцы жителей в возрасте от 16 до 65 лет.

Через Синьцзян-Уйгурский административный район, большинство жителей которого исповедуют ислам, по мнению китайского правительства, в страну проникают радикально настроенные исламисты из Пакистана и Афганистана. Меры китайского правительства направлены на противодействие терроризму и контроль мусульманского населения СУАР.

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