В США поведали об угрозах от России

Россия будет продолжать свои попытки подорвать демократию в США. Об этом заявил директор Национальной разведки Дэн Коутс в показаниях сенатскому комитету по разведке, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон остается целью российских разведывательных служб. «Мы ожидаем, что [они] будут пытаться собирать разведывательную информацию, разрушать демократию в США, подрывать национальную политику и международные отношения», — сказал Коутс. Он добавил, что Москва пытается повысить свои позиции и влияние в мировом масштабе.

Директор Нацразведки считает, что Россия также попытается вмешаться в американские президентские выборы 2020 года. Делать это она якобы намеревается с помощью соцсетей: обострять социальную и расовую напряженность, подрывая доверие к властям и критикуя антироссийских политиков.

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Коутс добавил, что опасность для американских интересов представляет не только Россия, но и Китай, а также разведки Ирана и Кубы. При этом именно от Пекина исходит «постоянная угроза кибершпионажа», он является самым активным из стратегических соперников в этой сфере.

19 января Пентагон опубликовал новую военную стратегию, в которой главными соперниками Вашингтона названы Россия и Китай. В документе также отмечалось, что угрозу безопасности США представляют Иран и Северная Корея.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне 2018 года американские спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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