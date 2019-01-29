Военные траты США объяснили дешевизной русского солдата

Военный бюджет США в действительности не сильно больше соответствующих трат Китая и России, пишет обозреватель The Washington Post Роберт Сэмюэльсон.

По его словам, расчет расходов, проведенный с использованием ВВП по ППС (по паритету покупательной способности), а не номинального ВВП, показывает, что ежегодно Китай на оборону тратит не 226 миллиардов долларов, а 376 миллиардов, тогда как Россия вместо 70 миллиардов долларов выделяет военным 176 миллиардов.

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По мнению Сэмюэльсона, техника, произведенная в КНР и России, дешевле, чем ее аналоги, выпущенные США. Кроме того, в Соединенных Штатах контрактная армия, тогда как в Китае и России существует обязательная военная служба, что существенно удешевляет расходы на оборону.

По итогам 2017 года, согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в первую пятерку стран по военным расходам входят США (3,1 процента номинального ВВП), Китай (1,9 процента), Саудовская Аравия (10 процентов), Россия (4,3 процента) и Индия (2,5 процента).

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