Названа причина аварии Ту-22М3

Авария российского (советского) сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3, произошедшая 22 января, могла случиться из-за неполадок курсо-глиссадной системы (КГС) метрового диапазона, сообщил Defence Blog анонимный западный эксперт в области авиации.

«Это может быть сломанная КГС. Когда вы летите вслепую, вы следите за показателями КГС, чтобы поддерживать правильные угол и скорость снижения. Он [самолет] спускался слишком быстро — обычно, когда вы достигаете, возможно, 30 метров высоты, вы отключаете питание и слегка оттягиваете нос назад, чтобы замедлиться», — сказал специалист.

По мнению источника издания, пилот Ту-22М3 не знал, насколько близко находится земля. Эксперт предположил, что, кроме проблем с КГС, аварию могли вызвать неисправности наземных систем.

«По официальной версии, он пытался приземлиться, будучи перетяжеленным. Это возможно, но если вы слишком тяжелы, вы уменьшаете скорость снижения, используя большие силу и угол атаки, то есть держите нос выше. Мне кажется, он [пилот] понятия не имел, насколько быстро он [самолет с пилотом] спускается», — считает эксперт.

К такому выводу специалист пришел, посмотрев видео катастрофы Ту-22М3.

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За последние четыре года произошло четыре крупных аварии Ту-22М3. Жертвами последней, случившейся в январе этого года, стали трое из четверых членов экипажа.

В декабре 2018 года на аэродроме Казанского авиационного завода совершил первый полет российский ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.

Ту-22М3М создан в рамках программы Ту-22М3. Минобороны России примет решение о запуске масштабной программы обновления самолетов по результатам государственных испытаний. В случае успешных испытаний до уровня Ту-22М3М модернизируют 30 Ту-22М3.

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