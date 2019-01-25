В США российский «Охотник» сочли сворованным RQ-170

При создании российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник» использовались технологии американского стелс-дрона RQ-170 Sentinel, полагает The Drive.

«Важно помнить, что Россия была в состоянии изучить RQ-170 Sentinel, который попал в руки к иранцам. Фактически они [русские], вероятно, возглавили работы по использованию всех технологий и ноу-хау, которые можно извлечь из малозаметного беспилотника, построенного Skunk Works (занимающееся наиболее современными и секретными разработками подразделение Lockheed Martin — прим. «Ленты.ру»)», — пишет американское издание.

The Drive отмечает, что, судя по фотографиям, конструкция «Охотника» (расположение и конструкция двигателя серии АЛ-31Ф, который, вероятно, получил дрон) не позволяет считать его полноценным стелс-беспилотником.

В январе «Охотник» впервые попал на фотографии.

В декабре 2018 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что первый полет «Охотника» состоится весной 2019 года.

В ноябре «Охотник» совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 километров в час.

Дрон в июле был назван прототипом российского истребителя шестого поколения. Тогда же в США российскую разработку посчитали выдумкой.

Материалы по теме Бей первым США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить

В июне 2018-го «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.

В декабре 2011 года пропавший в Афганистане RQ-170 Sentinel был показан по иранскому телевидению. Тогда в Исламской Республике заявили, что на основе беспилотника создадут собственный дрон.

Сведения о разработке «Охотника» появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». Конструкция аппарата предполагает оснащение по модульной схеме, что позволит менять полезную нагрузку в зависимости от типа боевого задания. Максимальная скорость дрона оценивается в 1000 километров в час. На вооружение беспилотник поступит к 2020 году. Бюджет проектных работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!