Российский тяжелый «Охотник» все же полетит

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» в 2019 году впервые поднимется в воздух, передает «Звезда» заявление заместителя министра обороны России Алексея Криворучко.

«Работа по этому проекту приоритетная, она идет на хорошем уровне. Весной мы ожидаем первый полет этого беспилотника. Это серьезная задача для нас», — сказал чиновник.

Замминистра обороны добавил, что разработка беспилотника «Альтиус» («Альтаир») продолжается с другим подрядчиком, а дрон большой продолжительности полета «Орион» (шифр «Иноходец») начнет поступать в войска в 2019 году.

В ноябре «Охотник» совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 километров в час. Дрон в июле был назван прототипом российского истребителя шестого поколения. Тогда же в США российскую разработку посчитали выдумкой. В июне 2018-го «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.

На разработку «Альтаира» российские военные потратили более трех миллиардов рублей, однако в октябре текущего года проект свернули. При этом наработанный задел планировалось передать от казанского предприятия «ОКБ Симонова» «Уральскому заводу гражданской авиации» (УЗГА), где производится беспилотник «Форпост» (российский клон израильского Searcher).

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В сентябре взлетел третий прототип «Альтаира». В мае 2017-го был продемонстрирован второй прототип дрона (бортовой номер 02). Летные испытания первого прототипа-демонстратора (01) начались в июле 2016 года.

Сведения о разработке «Охотника» появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». Конструкция аппарата предполагает оснащение по модульной схеме, что позволит менять полезную нагрузку в зависимости от типа боевого задания. Максимальная скорость дрона оценивается в 1000 километров в час. На вооружение беспилотник поступит к 2020 году. Бюджет проектных работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей.

«Альтаир» должен стать российским ответом на западные разработки, в частности американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk. Российский беспилотник массой три тонны с размахом крыла 28,5 метра способен нести нагрузку до двух тонн, преодолевать расстояние в 10 тысяч километров, подниматься на высоту до 12 километров и находиться в автономном полете до двух суток.

Беспилотник «Орион» имеет дальность полета до 250 километров. Продолжительность автономной работы дрона — до суток. БПЛА способен переносить боеприпасы массой до 50 килограммов. Российский дрон напоминает иранский Shahed, неоднократно замеченный в Сирии и Ливане.

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