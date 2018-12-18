Российским «Орланам» после Сирии устранили «недочеты»

Российский разведывательный летательный беспилотник «Орлан-10» по итогам сирийской кампании был усовершенствован, сообщил «Звезде» заместитель «Специального технологического центра» (СТЦ) Роман Иванов.

«Наши специалисты, которые находились на месте, корректировали алгоритмы управления, недочеты. Мы впервые работали в таком южном регионе и столкнулись с условиями высоких температур и горной местности. Поэтому, конечно, использовали этот опыт», — сказал заместитель.

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По его словам, значительное количество сотрудников СТЦ, разработавшего «Орлан-10», побывали в Сирии, где работали над совершенствованием техники.

Также Иванов отметил способность беспилотника противостоять системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Защита осуществляется нашей собственной разработкой. Это специализированные каналы передачи данных. Они, естественно, предполагают наличие средств по борьбе с противодействием. Как это будет работать в условиях серьезной РЭБ, я надеюсь, мы не доживем и не узнаем. Но нашему сегодняшнему противнику противодействовать нам не удается», — добавил заместитель.

Дрон «Орлан-10» является частью одноименного многофункционального беспилотного комплекса. Летательный аппарат способен переносить грузы до пяти килограммов, перемещаться на скорости до 150 километров в час и высоте до пяти километров.

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