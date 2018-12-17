Охота Су-34 на Су-35 попала на видео

Кадры охоты российского истребителя-бомбардировщика Су-34 на самолет Су-35 показали в ролике. Соответствующее видео опубликовал в Instagram пользователь fighter_bomber_.

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«Работа лазерно-телевизионной системы наведения Су-34 в режиме автоматического сопровождения воздушной цели. В качестве воздушной цели у нас сегодня синегрудый Су-35», — говорится в подписи к ролику.

Пользователь отметил, что «именно этот прицел на этом файтербомбере предназначен только для работы по наземным и надводным целям, коррекции координат, стрельбы лазером во врага и некоторых других», а также «еще для кучи недокументированных функций», в частности, «поиска и сопровождения воздушной цели».

В ноябре fighter_bomber_ назвал получивший звезды Су-57 «личинкой самолета» и «петушней».

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