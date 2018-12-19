В России рассказали о создании ударных подлодок

На атомных подводных лодках (АПЛ) проекта 885 (08850) «Ясень» применена однокорпусная архитектура, а торпедные аппараты располагаются вне носовой оконечности, которая задействована для размещения крупногабаритных гидроакустических антенн. Об этом заявил «Российской газете» генеральный директор морского бюро машиностроения «Малахит» Владимир Дорофеев.

«Скажу больше: произошло превращение таких подводных лодок из преимущественно противолодочных в ударные. Это явилось результатом оснащения АПЛ четвертого поколения универсальными вертикальными пусковыми установками, которые позволяют применять ракетное оружие различного назначения», — пояснил эксперт.

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Дорофеев рассказал о работах по созданию АПЛ пятого поколения. «Раскрывать сейчас все направления и особенности перспективной АПЛ было бы неправильно, поэтому скажу так: подводные корабли пятого поколения будут отвечать всем перспективным требованиям Военно-морского флота и смогут эффективно парировать возникающие угрозы», — отметил гендиректор.

В настоящее время в рамках проекта 885 одна субмарина, К-560 «Северодвинск», находится в строю. Вторая, К-561 «Казань», спущена на воду. У двух подлодок, К-573 «Новосибирск» и К-571 «Красноярск», проведены гидравлические испытания корпусов. Также заложены еще три субмарины.

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