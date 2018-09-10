Полет многотонного российского беспилотника показали на видео

Телеканал Звезда / YouTube

Телеканал «Звезда» показал полет тяжелого беспилотного летательного аппарата «Альтаир». Блог bmpd допускает, что в ролик попали летные испытания третьего прототипа дрона, разрабатываемого по заказу Минобороны казанским ОКБ Симонова. Отмечается, что данный образец имеет обтекатель антенны спутниковой связи.

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Летные испытания первого прототипа-демонстратора «Альтаир» (бортовой номер 01) начались в июле 2016 года. В мае 2017 года был продемонстрирован второй прототип дрона (02).

Аппарат массой три тонны с размахом крыла 28,5 метра способен нести нагрузку до двух тонн, преодолевать расстояние в 10 тысяч километров, подниматься на высоту до 12 километров и находиться в автономном полете до двух суток. Первый прототип аппарата совершил полет в июле 2016-го, второй образец полетел в мае 2017-го.

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