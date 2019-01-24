Российский тяжелый «Охотник» впервые показали

В рунете появилась первая фотография, на которой, вероятно, запечатлен российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник». На снимок, размещенный в Twitter, обратила внимание «Российская газета».

Издание отмечает, что «крылатая машина со специальными датчиками, выполненная по схеме "летающее крыло", запечатлена на одном из аэродромов». В обсуждении фотографии в Twitter отмечается, что «Охотник» внешне похож на американский палубный БПЛА Х-47В.

Американское издание The Drive, ссылаясь на открытые источники в сети, указывает, что на некоторых российских истребителях пятого поколения Су-57 уже обозначен силуэт «Охотника».

В декабре 2018 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что первый полет «Охотника» состоится весной 2019 года.

В ноябре 2018 года «Охотник» совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 километров в час.

Дрон в июле был назван прототипом российского истребителя шестого поколения. Тогда же в США российскую разработку посчитали выдумкой.

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В июне 2018-го «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.

Сведения о разработке «Охотника» появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». Конструкция аппарата предполагает оснащение по модульной схеме, что позволит менять полезную нагрузку в зависимости от типа боевого задания. Максимальная скорость дрона оценивается в 1000 километров в час. На вооружение беспилотник поступит к 2020 году. Бюджет проектных работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей.

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