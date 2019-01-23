Россия раскрыла возможности 9М729

Крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М» не рассчитана на заправку объемом топлива, достаточного для нарушения Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), заявил начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Об этом в среду, 23 января, передает ТАСС .

«Масса топлива при этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, ограниченную требованиями Договора о РСМД. В войска они поставляются в специальных контейнерах. Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны», — сказал генерал-лейтенант иностранным военным атташе и представителям российских и зарубежных СМИ на брифинге в парке «Патриот» (Московская область).

По его словам, стартовый и маршевый двигатели, а также топливная система 9М729 такие же, как и у крылатой ракеты 9М728. Основные отличия между изделиями, отметил Матвеевский, заключаются в самоходной пусковой установке, из-за чего модернизированная ракета стала длиннее на 53 сантиметра. «Для ракеты 9М729 разработан специализированный вариант самоходной пусковой установки. Кроме того, на нем размещаются четыре ракеты 9М729, а не две ракеты 9М728, как на старой пусковой установке», — сказал начальник.

Матвеевский также указал на то, что с Капустина Яра (Оренбургская область) на дальность более 500 километров запускались только межконтинентальные баллистические ракеты, о чем российская сторона заранее предупреждала американскую. Остальные пуски, в частности 9М729, по словам генерал-лейтенанта, проводились на дальность не более 500 километров, в соответствии с ДРСМД. Дальность 9М729 составляет 480 километров.

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В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп, ссылаясь на нарушение соглашения Россией и наращивание вооружений Китаем, заявил о намерении выйти из соглашения. В Вашингтоне полагают, что дальность ракеты 9М729 превышает 500 километров.

ДРСМД подписан между Советским Союзом и США в 1987 году. Соглашение запрещает участникам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывает стороны ликвидировать соответствующие пусковые установки.

9М729 создана екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор» на основе 9М728. Первая получила усиленную, по сравнению со второй, боевую часть и современный комплекс управления для повышения точности поражения. По большинству остальных систем и агрегатов 9М728 и 9М729 унифицированы.

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