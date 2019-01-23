Украина передала Саудовской Аравии технологию микроволнового оружия

Конструкторское бюро «Южное» (Днепр, Украина) передало организации «Научно-технологический центр имени короля Абдул-Азиза» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) документацию на генератор импульсного электромагнитного излучения, сообщает «Національний промисловий портал».

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Украинское издание, ссылаясь на источники в министерстве обороны республики, отмечает, что подобное оружие, использующее микроволновое излучение, способно спровоцировать перегрузки и разрушение электрических сетей противника.

В Defence Blog, обратившем внимание на заметку издания «Національний промисловий портал», отмечают, что передача технологий, предположительно, состоялась в ноябре 2018 года, а украинские разработки могут потребоваться саудитам для модернизации авиационных бомб КАБ-500 или Mark 84.

В октябре 2018 года сообщалось, что совместная делегация США и Израиля тайно посещала Украину, где ознакомилась с несколькими образцами наиболее важных вооружений, включая ракеты комплексов противовоздушной обороны С-300.

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