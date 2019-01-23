Российский военный флот признали бесполезным для Сухопутных войск и ВДВ

Военно-морской флот (ВМФ) России не имеет кораблей, способных оказать действенную огневую поддержку приморскому флангу армии или десанту при высадке, а также осуществлять сопровождение последнего в оперативной глубине, пишет в статье для «Военно-промышленного курьера» заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков.

По его данным, самый крупный калибр российской корабельной артиллерии составляет 130 миллиметров на эсминцах проекта 956. «Вес снаряда — около 30 килограммов при дальности стрельбы до 30 километров. Этим оружием самый мощный в артиллерийском отношении российский корабль способен в лучшем случае решить задачу подавления двух ротных опорных пунктов на глубину тактической противодесантной обороны от уреза воды», — считает эксперт.

Согласно Сивкову, это «прямо вытекает из сопоставления площади зоны поражения 130-миллиметрового фугасного снаряда, боекомплекта эсминца и размеров ротного опорного пункта американской или иной иностранной армии». «Такой снаряд не может поразить фортификационные сооружения из толстого железобетона и иные сильно защищенные объекты, в частности танки», — пишет специалист.

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Использование для таких целей крылатых ракет и ударных самолетов эксперт сравнивает с «забиванием гвоздей компьютером».

В январе заместитель президента РАРАН заявил, что российский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука») не способен гарантированно обеспечить нанесение ответного и ответно-встречного обезоруживающего удара по американским позициям.

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