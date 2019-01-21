F-35 показал высший пилотаж

Истребитель пятого поколения 56-го истребительного крыла ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Люк (Аризона) показал фигуры высшего пилотажа. На ролик, размещенный в Instagram, обратили внимание в Air Force Times.

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Издание отмечает, что фигуры, продемонстрированные самолетом, станут частью программы летных выступлений F-35A Lightning II в различных авиашоу 2019 года. Само видео снято в декабре 2018 года.

В ноябре российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнил фигуру высшего пилотажа «кленовый лист». Тогда же китайский истребитель четвертого поколения J-10B в ходе показательных полетов на выставке AirShow China 2018 выполнил фигуры высшего пилотажа «кобра Пугачева» и «кленовый лист».

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