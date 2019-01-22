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В США у российского оружия «Судного дня» нашли проблемы

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Российская ядерная торпеда «Посейдон» не представляет большой опасности для побережий материковой части США, поскольку в случае ее взрыва большая часть волновой энергии перед тем, как достичь берега, рассеивается на континентальном шельфе, пишет The Popular Mechanics.

Американское издание отмечает, что заявляемая источниками скорость беспилотника в 200 километров в час является «невероятно большой для подводного транспортного средства», а аргументы, согласно которым такие характеристики торпеде обеспечивает ее нахождение в воздушной каверне, выглядят неубедительно, поскольку противоречат обнародованному облику изделия. Кроме того, пишет The Popular Mechanics, движение, использующее кавитацию, привело бы к повышенной шумности беспилотника, что «бессмысленно на тактическом уровне».

Тем не менее издание приходит к выводу, что «Посейдон» действительно разрабатывается Россией, однако, с высокой вероятностью, его тактико-технические характеристики отличаются от данных, сообщаемых СМИ.

«[Президенту России Владимиру] Путину необходимо постоянно повышать авторитет российского ядерного оружия на мировой арене, потому что это практически единственное, что ставит Россию на одном уровне с США. В противном случае она просто еще одна отсталая и коррумпированная посредственная страна», — сказал журналу британский военный эксперт Джастин Бронк.

В январе источник в оборонно-промышленном комплексе раскрыл характеристики «Посейдона».

В июле 2018 года Минобороны России впервые опубликовало видео с натурным образцом океанской многоцелевой системы «Посейдон».

В апреле 2018 года в Великобритании назвали «Статус-6» устройством «Судного дня».

В марте 2018 го президент России Владимир Путин официально подтвердил существование ядерной торпеды. Впервые о разработке такого оружия, первоначально известного как «Статус-6», впервые стало известно в ноябре 2015 года

Подводный аппарат, оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой, способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, является оружием массового поражения и предназначен для уничтожения объектов экономики противника.

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