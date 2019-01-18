В России испугались падения российского атомолета

Самой главной трудностью на пути создания российского атомолета — самолета с ядерной электродвигательной установкой —является риск его падения, сообщил еженедельнику «Звезда» военный эксперт Юрий Кнутов.

«Ведь даже самые совершенные военные и гражданские самолеты периодически падают из-за отказа техники. Но я все же с оптимизмом смотрю на ситуацию с атомолетом», — отметил специалист.

Эксперт подчеркнул, что СССР удалось обогнать США в создании компактных ядерных реакторов и средств защиты от радиации, но не удалось решить всех проблем с безопасностью. Он полагает, что темп соответствующих работ в Советском Союзе пошел на спад после аварии спутника с ядерным реактором «Космос-954», упавшего в январе 1978 года на Канаду.

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По его словам, в настоящее время в России «активно совершенствуются технологии, позволяющие надежно защитить реактор от взрывов и любых механических повреждений», поэтому, вероятно, «эра атомолетов не за горами».

Кнутов уверен, что демонстрация в 2018 году перспективных образцов оружия, оснащенного малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой, показала, что «для наших инженеров неосуществимых задач не существует».

Первые проекты атомолетов начали разрабатываться еще во времена холодной войны. Преимущественно ими занимались в СССР и США.

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