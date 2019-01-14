В США из-за ненужности по дешевке продадут МиГ-29

Американская компания Raptor Aviation, располагающаяся во Флориде, продает истребитель четвертого поколения МиГ-29УБ, сообщает Popular Mechanics.

Самолет, произведенный в 1986 году в СССР и купленный после распада страны у Украины, оценивается в 4,65 миллиона долларов. Машина имеет налет 818 часов. После 700 часов истребитель прошел капитальный ремонт на Украине.

Американское издание отмечает, что машина, использовавшаяся в США в учебных целях, способна развивать скорость до 2,4 числа Маха, подниматься на высоту до 18 километров и совершать перелеты на расстояние до 1800 километров, однако лишена 30-миллиметровой авиационной пушки Грязева-Шипунова и радиолокационного прицельного комплекса РЛПК-29.

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В декабре 2018 года стало известно, что индийские военные отзывались о МиГ-29К, палубной версии истребителя, как о машине, которая «пронизана проблемами». Сообщалось, что в отказе Индии от поставок этих машин виноват производитель, корпорация «МиГ».

Истребители МиГ-29 серийно выпускаются с 1982 года. В СССР и России на их основе созданы такие модификации, как, в частности, МиГ-29К и МиГ-35. Стоимость одного МиГ-29 оценивается примерно в 20 миллионов долларов.

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