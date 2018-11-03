Названа причина аварии нового МиГ-29М

Истребитель МиГ-29М ВВС Египта упал из-за неполадок в системе управления самолетом. Об этом говорится в коммюнике официального представителя египетской армии, сообщает «Интерфакс».

В Минобороны республики подтвердили, что пилот истребителя успешно катапультировался.

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В пресс-службе «Объединенной авиастроительной корпорации» заявляли, что в связи с инцидентом в Египет будут направлены российские технические специалисты. Они окажут местным коллегам помощь в расследовании аварии.

Россия начала поставлять Египту истребители МиГ-29М/М2 весной 2017 года. Согласно имеющимся данным, Каир получит 46 самолетов этого типа. Поставки рассчитаны до 2020 года.

МиГ-29М/М2 представляет собой последний на сегодняшний день вариант развития платформы известного истребителя МиГ-29. Основные отличия новой машины заключаются в новом радиоэлектронном оборудовании, возросшей дальности полета и усовершенствованных двигателях с управляемым вектором тяги. Этот вариант истребителя был разработан в 2000-е годы с использованием решений, возникших в ходе создания модернизированного варианта палубного истребителя МиГ-29К/КУБ.

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