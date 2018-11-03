Новый МиГ-29М разбился в Египте

Один из истребителей МиГ-29М ВВС Египта потерпел аварию в этой стране при выполнении тренировочного полета, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской «Объединенной авиастроительной корпорации».

«В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия», — сказали в компании.

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Об аварии МиГ-29 ВВС Египта днем 3 ноября сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в авиационной промышленности. По словам собеседника газеты, причиной инцидента могли стать технические неполадки или неправильные действия пилота. Источник уточнил, что египетский летчик успел катапультироваться, угрозы его жизни, по предварительным сведениям, нет.

Египет получил первые МиГ-29М/М2 из России в апреле 2017-го. Поставки намечены до 2020 года.

МиГ-29М/М2 представляет собой последний на сегодняшний день вариант развития платформы известного истребителя МиГ-29. Основные отличия новой машины заключаются в новом радиоэлектронном оборудовании, возросшей дальности полета и усовершенствованных двигателях с управляемым вектором тяги. Этот вариант истребителя был разработан в 2000-е годы с использованием решений, возникших в ходе создания модернизированного варианта палубного истребителя МиГ-29К/КУБ.

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