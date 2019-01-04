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Раскрыты технические характеристики ядерного «Посейдона»

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Атаку новейшего российского подводного беспилотника «Посейдон» будет невозможно отразить благодаря особенностям его маневрирования. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно- промышленном комплексе.

«На пути к цели "Посейдон" будет непрерывно маневрировать по курсу и глубине», — сказал он.

По словам собеседника агентства, максимальная скорость беспилотника будет составлять свыше 200 километров в час, максимальная глубина, на которой он сможет двигаться — более одного километра. Для сравнения, максимальная скорость современных атомных подводных лодок составляет 60 километров в час, торпед — 90 километров в час.

Развить высокую скорость «Посейдону» позволит тот факт, что на максимальной скорости он будет находиться в воздушной каверне — полости с водяным паром, образующейся при движении — что снизит сопротивление среды.

В июле Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлен образец океанской многоцелевой системы «Посейдон». С помощью анимации в ролике показали, как беспилотный аппарат запускается с субмарины.

О разработке стратегического беспилотника «Посейдон», способного переносить ядерные боезаряды, впервые официально объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Известно, что подводный аппарат будет оснащен инновационной ядерной энергоустановкой и является оружием массового поражения, способным поражать цели на воде и на берегу.

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