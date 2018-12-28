В США испугались российского радиационного цунами

В США «искренне обеспокоены» возможностями создаваемого в России беспилотного подводного аппарата «Посейдон», способного переносить ядерные боезаряды. Об этом заявил бывший старший советник Госдепартамента США Кристиан Уитон, передает британская газета-таблоид Daily Express.

Таким образом он отреагировал на заявления экспертов, которые утверждают, что тихий подводный аппарат может подплыть близко к берегу и спровоцировать подводный ядерный взрыв невероятной силы. По словам Уитона, в этом случае может образоваться цунами высотой почти в 100 метров, способное уничтожить крупные города на побережье. Созданная при этом волна «будет крайне радиационной», заявил он Fox News.

Как пишет издание, физик Рекс Ричардсон, в частности, полагает, что ядерный взрыв мощностью в десятки мегатонн неподалеку от побережья приведет к цунами, которое будет более разрушительным, чем накрывшее Японию в 2011 году.

О том, что в России начались подводные испытания стратегического беспилотника «Посейдон», сообщалось 25 декабря. Ранее в Великобритании его называли устройством «Судного дня».

О разработке «Посейдона», первоначально известного как «Статус-6», впервые стало известно в ноябре 2015-го. В марте 2018-го президент России Владимир Путин официально подтвердил существование такого оружия.

Точные тактико-технические характеристики «Посейдона» не раскрываются. Известно лишь, что аппарат, оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой, способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, является оружием массового поражения и предназначен для уничтожения объектов экономики противника.

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