«Звериная» бомбежка F-35 попала на видео

Видео: do ge / YouTube

Малозаметный истребитель пятого поколения F-35A Lightning II одновременно выпустил пять ракет класса «воздух-земля» по нескольким целям, среди которых был небольшой грузовик. На видео, опубликованное на YouTube, обратил внимание The National Interest.

Материалы по теме Накроет всех От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов

Американский журнал отмечает, что атака в «режиме зверя», показанная в ролике, произошла в ноябре 2018 года в неизвестном изданию месте.

Согласно The Aviationist, испытания проводились 28 ноября 2018 года на американской авиабазе Неллис (Невада) и предполагали использование бомб с лазерным и GPS-наведением Paveway IV. Там же отмечается, что истребителю удалось одновременно поразить пять целей, в том числе одну — движущуюся (со скоростью 65 километров в час).

Оснащение «режим зверя» (иначе — «третьего дня войны») предполагает размещение оружия на внешней стороне истребителя, в отличие от, например, «режима невидимки» («первого дня войны»), когда вооружение должно располагаться исключительно внутри самолета. Предполагается, что по мере развития военного конфликта истребитель деградирует, что отрицательно влияет на его малозаметность, вследствие чего самолет можно оснащать максимально возможными вооружениями.

В августе полет истребителя Королевских ВВС Нидерландов F-35A Lightning II F-35 в «режиме зверя» попал на видео.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!