Российскому RQ-4 Global Hawk оставят немецкие двигатели

Первый полет российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотника «Альтаир» прошел с немецкими двигателями RED A03. Дальнейшие испытания дрона планируется проводить также на западных силовых агрегатах, сообщил «Известиям» источник, близкий к разработке беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

По его словам, к у головного заказчика «возникли большие вопросы», главный из которых связан с ресурсом двигателя, который «может оказаться заметно ниже заявленного».

«Ключевая задача на данном этапе — подтвердить пригодность машины к полетам и отработать использование оборудования, размещение которого предусмотрено в рамках заявленных военными требований. На каких двигателях это проще сделать — на тех и сделают», — сказал собеседник.

Вопрос об оснащении «Альтаира» российскими силовыми агрегатами, предположительно, турбовальным двигателем пятого поколения ВК-800С, поднимется после передачи производства беспилотника другому производителю. Источник газеты уверен, что при таком трансфере технологий будут сохранены авторские права оригинального коллектива разработчиков.

Двигатель RED A03 разработан и производится немецкой компанией RED Aircraft на средства и по заказу российского холдинга «Финам». Конструктор силового агрегата Владимир Райхлин является выпускником Казанского национального исследовательского технического университета (бывшего Казанского авиационного института).

Двигатель ВК-800С создается петербургским «Климовым».

Материалы по теме Самим страшно Почему США не боятся отсталого российского оружия

Разработка «Альтаира» потребовала более трех миллиардов рублей. В октябре проект было решено передать от казанского предприятия екатеринбургскому.

Аппарат массой три тонны с размахом крыла 28,5 метра способен нести нагрузку до двух тонн, преодолевать расстояние в 10 тысяч километров, подниматься на высоту до 12 километров и находиться в автономном полете до двух суток. Первый прототип аппарата совершил полет в июле 2016-го, второй образец полетел в мае 2017-го. Третий «Альтаир» полетел, предположительно, в сентябре.

Беспилотник должен стать российским ответом на западные разработки, в частности, американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!