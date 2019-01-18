F-16 скопировал Су-57

Один из американских истребителей четвертого поколения F-16C Fighting Falcon получит окраску российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщает The Aviationist.

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Издание отмечает, что машина, входящая в состав 57-го авиакрыла ВВС США, получит «пиксельную» окраску. Самолет должен будет имитировать российские Су-57. Такое решение военные приняли по итогам голосования в сети. Широкой публике перекрашенный F-16C Fighting Falcon обещали показать в ноябре.

В ноябре 2018 года стало известно, что Су-57 получат «пиксельную» окраску, снижающую оптическую заметность машины.

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