Израиль и США испытали противоспутниковую ракету

Министерство обороны Израиля и Агентство противоракетной обороны США провели успешное испытание противоракетного комплекса Arrow-3, сообщает Ynetnews.
Запуск противоракеты состоялся с авиабазы ВВС Израиля Пальмахим. В военном ведомстве еврейского государства утверждают, что оружие успешно поразило внеатмосферную баллистическую цель.
Предыдущие испытания Arrow-3 прошли в феврале 2018 года.
Противоракетный комплекс большой дальности Arrow-3 предназначен для уничтожения баллистических ракет вне пределов атмосферы, а также допускает использование в качестве противоспутникового оружия. Система является одним из компонентов многоуровневой системы противоракетной обороны Израиля.
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