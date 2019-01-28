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В США предложили российский «Уран-9» закидать камнями

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Уран-9

Принятие на вооружение ВС России боевого многофункционального робота «Уран-9» без исправления его недостатков сделает наземный дрон легкой добычей для американских военных, пишет Task & Purpose.

«Так что же произойдет, когда американские войска столкнутся с одним из беспилотных транспортных средств "Уран-9", которые появятся в Сирии в не столь отдаленном будущем? Если предположить, что проведенные обновления просто скроют плохие технологии, то ответ прост — ударьте по нему камнем или чем-то еще», — пишет американское издание.

Таким образом в Task & Purpose прокомментировали принятие на вооружение «Уран-9», у которого ранее были обнаружены недостатки.

В январе генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев заявил, что российская армия получила на вооружение робота «Уран-9».

В июне 2018 года стало известно, что у «Уран-9» по итогам применения в Сирии обнаружены недостатки.

Созданный «Калашниковым» робот «Уран-9» оснащен противотанковыми управляемыми ракетами «Атака», 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и модернизированным 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова. Оружие позволяет дрону уничтожать живую силу, легкобронированную технику, а также танки и высокозащищенные объекты.

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