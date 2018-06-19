У «Урана-9» нашли слабые места

Применение в Сирии обнаружило недостатки боевого многофункционального робота «Уран-9». Об этом во вторник, 19 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны.

Речь идет о несовершенстве управления, подвижности, огневой мощи, разведывательных и наблюдательных функций.

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К примеру, при самостоятельном передвижении «Урана» выявилась низкая надежность его ходовой части — опорных и направляющих катков, пружин и подвески. К тому же, нестабильно работает 30-миллиметровая автоматическая пушка, цели пуска срабатывают несвоевременно, а тепловизионный канал оптико-прицельной станции отказывает.

Большим недостатком машины военные также считают неспособность стрелять в движении.

Вести разведку и определять цели робот может на расстоянии не более двух километров. Кроме того, у специалистов есть замечания к прицелам, приборам наблюдения и экранам операторов.

Ранее сообщалось об испытаниях «Урана-9». Он оснащен противотанковыми управляемыми ракетами «Атака», 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТН. Это позволяет ему уничтожать живую силу, легкобронированную технику, а также танки и высокозащищенные объекты.

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