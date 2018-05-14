В США признали лидерство России в разработке беспилотных танков

Россия заняла лидирующую позицию в разработке наземных беспилотных боевых машин. К такому выводу пришло издание The National Interest после того, как в Москве косвенно подтвердили участие комплекса разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя «Уран-9» в операциях в Сирии.

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Испытания «Уран-9» должны были привлечь большее внимание со стороны всех крупных российских СМИ, рассказал изданию аналитик Центра военно-морского анализа США (Center for Naval Analyses, CNA) Самуэль Бендетт. При этом он допустил отсутствие новостей о данной машине, в отличие от роботизированного саперного комплекса «Уран-6», высоким уровнем секретности.

«Беспилотные летательные аппараты широко используются в конфликтах по всему миру, однако наземные роботизированные машины в своей массе остаются на стадии испытаний. "Уран-9" знаменует собой значительный шаг вперед», — отмечает издание.

8 мая Минобороны России выложило видео, демонстрирующее возможности «Уран-6». В 47-секундном ролике показана работа комплекса в различных условиях. 6 мая телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытаний «Уран-9», оснащенного противотанковыми управляемыми ракетами «Атака», 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТН.

21 марта Бендетт перечислил имеющихся в распоряжении российских военных боевых наземных роботов, отметив, что «пока еще мало конкретных намеков на сроки, когда такие машины приступят к активной службе». В 2017 году он указал на превосходство США в разработке беспилотных летательных аппаратов.

Впервые «Уран-6» и «Уран-9» были представлены публике во время парада на Красной площади на День Победы 9 мая.

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