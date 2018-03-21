США раскритиковали мощнейших роботов России

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«Уран-9»

Американский аналитик Самуэль Бендетт из CNA (Center for Naval Analyses) в опубликованной War is Boring колонке перечислил имеющихся в распоряжении российских военных боевых наземных роботов, отметив, что «пока еще мало конкретных намеков на сроки, когда такие машины приступят к активной службе».

В списке Бендетта значатся такие крупные системы, как робот-танк «Уран-9», боевой робот «Соратник», три варианта робототехнического комплекса «Нерехта», универсальный самоходный гусеничный дистанционно-управляемый комплекс «Платформа-М» и робот «Вихрь» на базе БМП-3.

Эксперт признал, что все перечисленные им вооружения в разное время проходили испытания. По мнению Бендетта, в настоящее время подобное оружие, как и его зарубежные аналоги, остается уязвимым при атаке противника и по-прежнему требует непосредственного управления оператором.

В 2017 году Бендетт заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных. В то же время он отмечал лидерство страны в радиоэлектронной борьбе.

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