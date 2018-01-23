В США раскритиковали новейшую разработку «Калашникова»

Американский аналитик Самуэль Бендетт из CNA (Center for Naval Analyses) назвал разрабатываемую «Калашниковым» боевую автоматизированную систему «Соратник» недостаточно зрелой, сообщает The National Interest.

По этой причине, отмечает эксперт, новое оружие Россия в ближайшее время экспортировать не будет.

«В конце концов, россияне не приняли их (новую боевую автоматизированную систему — прим. «Ленты.ру») на собственное вооружение, поскольку технология еще недостаточно зрелая, чтобы говорить о надежном экспорте», — полагает Бендетт.

Эксперт отмечает, что «Соратник» является примером оружия, которым в будущем собираются оснащать российскую армию. Подобные системы, по мнению Бендетта, в связке с беспилотниками пригодятся для охраны северных и восточных границ страны.

Таким образом аналитик прокомментировал сообщение ТАСС, в котором говорилось, что Россия в условиях, максимально приближенным к боевым, испытала «Соратник». Еще раньше тесты комплекса показали на видео.

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Ранее Бендетт заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных, однако страна занимает лидирующие позиции в системах радиоэлектронной борьбы.

Бронированная гусеничная машина «Соратник» предназначена для разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и объектов, разминирования и разграждения. Масса комплекса не превышает 7 тонн, скорость составляет до 40 километров в час, радиус действия — до 10 километров.

Платформа допускает установку пулеметов калибров 7,62 и 12,7 миллиметров, гранатомета типа АГ-17А калибра 30 миллиметра и восьми противотанковых управляемых ракет типа «Корнет-ЭМ». Бронемашина способна работать в связке с беспилотниками.

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